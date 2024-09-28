Как укрепить иммунитет в сезон простуд

Иммунная система защищает организм от вирусов, бактерий, раковых клеток и паразитов. Если она ослабнет, то риск заражения инфекциями существенно возрастет. В таком случае появляется и риск развития аутоиммунных и хронических заболеваний.

Как отметила эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина, главный признак ослабления иммунной системы – частые ОРВИ и другие инфекционные заболевания. Также на эту проблему может указывать регулярная усталость, долгое заживление ран, частые проблемы в работе ЖКТ, эмоциональная подавленность, беспричинное обострение аллергии, грибковые инфекции.

Для детей нормой считается до 4–6 случаев ОРВИ в год, а у взрослых – не более 3 раз в год. Если это происходит часто и есть другие признаки снижения иммунитета, то нужно обратиться к врачу.

Сниженный иммунитет приводит не только к частым инфекциям. При ослабленной защитной функции обостряются хронические болезни, могут развиться аутоиммунные и онкологические заболевания.

Важную роль в укреплении иммунной системы играют соблюдение режима дня, здоровый сон, разнообразное и рациональное питание, богатое витаминами и минералами, физическая активность, прогулки на свежем воздухе. В рацион необходимо включать овощи и фрукты, ягоды, орехи, рыбу, зелень и мед.

Следует контролировать уровень стресса в жизни. Длительное эмоциональное и физическое напряжение негативно влияет на работу иммунной системы.

Нельзя забывать и о регулярной вакцинации. Как отметила эксперт, своевременная иммунизация – это лучшая профилактика сезонных заболеваний и их осложнений.