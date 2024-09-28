Ученые заявили о вреде фитнес-трекеров и приложений для здоровья

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Consumer Affairs, посвящено влиянию профилактических медицинских технологий, таких как фитнес-трекеры и приложения для здоровья. Учёные из Льежского университета в Бельгии провели 30 углублённых интервью с пользователями и пришли к выводу, что такой инструмент может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для здоровья.

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Пользователи применяют такие технологии для достижения разных целей: похудеть, повысить физическую активность, отслеживать свои достижения или вести здоровый образ жизни. Однако, в зависимости от этих целей, у людей возникают различные уровни вовлечённости. Некоторые начинают активно использовать фитнес-трекеры и приложения, но затем «остывают», другие, наоборот, становятся одержимыми ими, а у третьих уровень интереса колеблется.

Хотя эти устройства могут поддерживать здоровый образ жизни, они также могут привести к компульсивному использованию, что негативно скажется на состоянии человека.

Поскольку профилактические медицинские технологии всё больше интегрируются в нашу повседневную жизнь, крайне важно понимать факторы, которые приводят к чрезмерной вовлечённости и плохому самочувствию, чтобы разработчики приложений для здоровья могли снизить эти риски.