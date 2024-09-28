К чему может привести неправильный дневной сон

Все мы помним тихий час в детском саду. Как хотелось играть, а тебя укладывали спать. Сейчас же, наоборот, от усталости часто тянет в сон, но стоит ли ложиться днём взрослому человеку? Плюсы и минусы дневного сна рассказала сомнолог Ольга Завалко.

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Чем полезен дневной сон

Как отметила Ирина Завалко, невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep в беседе с RuNews24.ru, у дневного сна есть немало плюсов. Он:

- повышает способность ясно мыслить;

- восстанавливает силы;

- уберегает от случайных ошибок;

- помогает взбодриться.

Также полезен людям, которые не дополучают глубокий сон ночью, например кормящим мамам.

Чем вреден дневной сон

В то же время наравне с положительными моментами есть и немало отрицательных. Если ложиться спать во второй половине дня и более чем на 45 минут, это вызовет ряд проблем:

- затруднит засыпание на ночь;

- создаст ощущение вялости;

- спровоцирует чувство дезориентации.

Сколько должен длиться дневной сон

Сомнологи советуют спать днём максимум 15-20 минут. Тогда отход ко сну на ночь пройдёт спокойно.

Что делать, если вы не можете быстро засыпать днём

Если ваш организм не умеет засыпать быстро, то днём лучше вовсе не ложиться. Вместо этого после тяжёлого рабочего дня или перед важной встречей специалист посоветовала:

- немного расслабиться;

- прикрыть глаза;

- помедитировать.

Можно ли поменять расписание дня

В случае если требуется сократить ночь и ввести дневной сон, то и такой вариант, по словам Ольги Завалко, возможен. Ночь получается короче, а дневного сна выходит полтора часа. Но тут важно спокойно и недолго засыпать как на дневной, так и на ночной сон. Однако подходит такой режим далеко не всем.

Что такое ягодичная амнезия

А ранее врачи рассказали, что у вашей пятой точки тоже бывает амнезия, что это за синдром и как с ним бороться. Врачи предупредили об опасности синдрома мёртвых ягодиц. В детстве мы просто обожаем различные активности: бег, прыжки, катание на лыжах. А с годами всё больше предпочитаем пассивный отдых. Хотя у многих из нас работа тоже сидячая. Так и получается, что после 8-часового дня за офисным столом идём просиживать диван. А знали ли вы, что от такой жизни может развиться ягодичная амнезия, или иначе синдром мёртвых ягодиц?