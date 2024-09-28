Как сжечь больше калорийпри помощи ходьбы

Ходьба — одна из самых простых и доступных форм упражнений. Кроме того, она очень эффективна при сжигании жира. Но как лучше всего увеличивать её темп?

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По данным Harvard Health Publishing, человек с массой тела 70 кг, который идёт со скоростью 5,6 км/ч, сжигает примерно 266 ккал в час. Увеличьте скорость до 6.4 км/ч, и вы сожжёте уже 350 калорий в час. Разница всё же существенная.

Более быстрая ходьба задействует больше групп мышц, особенно кор, ягодицы и ноги. Также она улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляет сердце и лёгкие. В результате вы станете сжигать больше калорий как во время, так и после тренировки.

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Если хотите увеличить скорость ходьбы, то первым делом обратите внимание на осанку. Встаньте прямо, отведите плечи назад и задействуйте корпус. В таком положении вы сможете более эффективно шагать, не будете уставать.

Сосредоточьтесь на том, чтобы делать более короткие и быстрые шаги, а не на удлинении шага. Это помогает сохранять равновесие, снижает риск получения травмы.

Другая стратегия — включение интервальных тренировок в ваши прогулки. Чередуйте периоды быстрой ходьбы и более медленной, восстановительной. Например, идите быстро в течение двух минут, а после этого замедлитесь на одну минуту. Повторяйте это на протяжении всей прогулки.

Кроме того, вы можете бросить себе вызов при помощи ходьбы под наклоном. Это естественным образом увеличит интенсивность ходьбы, заставит вас увеличить темп.

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