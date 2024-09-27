Как похудеть в области живота молодым: три быстрых метода

Подростки очень озабочены своей внешностью и зачастую задумываются, как похудеть в области живота. Добиться этой цели помогут три быстрых метода: соблюдение правильного питания, физическая активность и снижение стресса.

© unsplash

Для начала снизьте потребление калорий, в том числе уменьшите количество сахара и быстрых углеводов. В частности, избегайте продуктов с высоким содержанием сахара, включая сладкие напитки, выпечку и фастфуд. Предпочитайте сложные углеводы (цельнозерновые продукты, овощи).

Увеличьте потребление белка, поскольку он способствует насыщению и ускоряет обмен веществ. Включайте в рацион постное мясо, рыбу, яйца, бобовые и нежирные молочные продукты. Кроме того, добавьте в свой рацион клетчатку: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и бобовые.

В борьбе за плоский живот помогут кардиотренировки, в частности бег, плавание, езда на велосипеде, танцы или ходьба. Все это помогает сжигать жир по всему телу, включая область живота.

Внимательнее относите к своему сну. Недостаток сна может способствовать набору веса, так как он повышает уровень гормона грелина (вызывающего голод) и снижает уровень лептина (отвечающего за чувство сытости).

Хронический стресс повышает уровень кортизола, который способствует накоплению жира в области живота. Йога, медитация, прогулки на свежем воздухе и глубокое дыхание помогут справляться с тревогой.

Ранее россиянам рассказали о неожиданной пользе уборки.