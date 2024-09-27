Врач развеял популярный миф об апельсиновом соке

В последнее время в Интернете активно распространяется информация, что апельсиновый сок способен нейтрализовать вред жирной пищи, в том числе фастфуд.

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Происходит это якобы за счёт высокого содержания витамина С и флавоноидов, которые снижают окислительный стресс и воспаления в клетках.

Врач-нутрициолог Екатерина Стасюк в интервью изданию «Спорт-Экспресс» развеяла этот популярный миф.

В частности, она обратила внимание на тот факт, что исследования, которые говорят о чудесных свойствах апельсинового сока и активно распространяются в Сети, недостаточно обоснованы, так как в них принимали участие всего 30 человек с прекрасным здоровьем, без хронических заболеваний.

«Эффективность влияния апельсинового сока на вред, наносимый от нездоровой пищи, должна быть изучена более углубленно, – подчеркнула она. – Нужны метаанализы исследований и систематический анализ с большой выборкой людей, чтобы смело заявить о действии апельсинового сока на организм».

При этом Стасюк предупредила, что из-за высокого содержания глюкозы апельсиновый сок с особой осторожностью стоит пить людям с диабетом второго типа.

«А людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта данный напиток вообще противопоказан, так как он может усугубить их состояние здоровья из-за большого содержания кислоты, которая раздражает слизистую», – резюмировала нутрициолог.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Стасюк развеяла популярный миф об алкоголе.