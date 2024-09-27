Невролог дал рекомендации по профилактике бессонницы

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Данилов рассказал, что качество сна зависит от уровня стресса, физической активности и питания. В комментарии «Известиям» доктор посоветовал есть определенные продукты для профилактики бессонницы и здорового сна.

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По словам невролога, главная причина бессонницы — тревожные мысли, от которых невозможно избавиться. Также проблемы со сном возникают у людей с болезнями сердца, циститом, заболеваниями ЖКТ.

Данилов рассказал, что во время ночного отдыха в организме происходят процессы, которые требуют больших энергозатрат. Обильный прием пищи перед сном затрудняет эту работу, предупредил эксперт. В итоге организм за ночь восстанавливается не полностью, из-за чего тяжелее справляется со стрессами.

«Поэтому ужин должен состоять из легкоусвояемых продуктов с триптофаном — предшественником мелатонина. Идеальным вариантом являются индейка, хумус, запеченные яблоки, тыква, семечки», — перечислил Данилов.

Напоследок доктор обратил внимание на то, что легче засыпают те, кто вечером уделяет время умеренной физической активности.

Ранее терапевт Алисия Милинис объяснила феномен сонного паралича. По ее словам, это явление связано с особенностями фаз сна.