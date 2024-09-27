Доктор рассказал, почему не стоит практиковать полифазный сон

Полифазный сон — это кратковременное засыпание несколько, два и более, раз в сутки. В последнее время такой режим дня практикует всё больше людей. Полезен ли интервальный отдых, «Клопс» рассказала врач-терапевт Алёна Береговая.

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Чаще всего полифазный сон наблюдается у младенцев и пожилых, просто из-за особенностей организма. Но нередко люди выбирают отдых несколькими короткими отрезками ради выполнения исследовательских задач, например, во время кругосветных перелётов.

Кратковременный сон может быть разным по продолжительности:

Пять-семь часов ночью и 20 минут в течение дня;

Полтора-три часа ночью и три раза по 20 минут днём;

Четыре раза по 30 минут через каждые пять часов;

Шесть раз по 20 минут через каждые три часа — 40 минут.

«Научно доказанных исследований о пользе полифазного сна нет. А то, что он приводит к истощению организма, — это факт», — обратила внимание доктор.

Чем вреден полифазный сон

У здорового взрослого человека такой режим негативно отразится на концентрации внимания. Ухудшится память и настроение, появится раздражительность, в целом пострадает психоэмоциональный фон, добавила терапевт.

Исследования показали, что отсутствие полноценного сна вызывает повышение выработки гормона стресса — кортизола. Также может нарушиться и общий гормональный фон, что повлияет на набор веса, есть риск, что он станет стремительным. Плюс из-за недосыпа высока вероятность снижения иммунитета.

«Особенно не стоит злоупотреблять интервальным сном пациентам с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — предупредила Береговая.

В каких случаях полифазный сон не опасен

Такой режим дня безопасен, только если ограничен краткосрочным периодом, прокомментировала врач. Бывают ситуации, когда человеку необходимо подольше поработать, например, закончить важный проект или просто поправить финансовое положение.

«В этом случае полифазный сон допустим. Но при условии, что вы здоровы и практикуете его не дольше двух недель», — заключила терапевт Алёна Береговая.

Доктор рассказал, какая еда способствует быстрому засыпанию.