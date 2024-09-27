Специалист перечислил полезные свойства тушенки

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова рассказала NEWS.ru, как выбрать правильную тушенку и для кого она может быть особенно полезна. По словам эксперта, на банке должна быть маркировка ГОСТ 32125-20.

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«Правильная» тушенка, отмечает Трофимова, включает в себя мясо и приправы, в связи с чем содержит много белка, а из-за способа приготовления легко усваивается. Эти особенности продукта помогут восстановить силы после нагрузок, тренировок или болезни. Тушенка также входит в рацион космонавтов, уточнила биолог.

«Тушенка легко усваивается, полезна людям с заболеваниями ЖКТ, заменяя им жареное или запеченное мясо. У нее нулевой гликемический индекс, поэтому она входит в меню при сахарном диабете. Тушенка полезна желающим быстро набрать мышечную массу, способствует хорошему росту волос и прочных ногтей <...> содержит аминокислоту триптофан, способствующая умственному и эмоциональному расслаблению, восстановлению нервной системы», — разъяснила ученый.

Однако из-за высокой калорийности тушенка противопоказана людям с ожирением и повышенным уровнем холестерина, предупредила Трофимова. Тем, кто беспокоится об инфекционных заболеваниях и отравлениях, биолог напомнила, что качественная тушенка производится на специальном оборудовании — в автоклавах, при высоком давлении и температуре 1200 градусов. Это дает абсолютную гарантию отсутствия болезнетворных бактерий и делает консервы безопасными в употреблении.

Ранее врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков дал совет любителям пить молоко. По его словам, продукт желательно употреблять только в разогретом виде, поскольку после нагревания он гораздо лучше усваивается. Если разогревать молоко перед употреблением, то оно может быть полезным даже для тех, кто страдает непереносимостью лактозы, считает врач. Идеальной температурой напитка он назвал значения в диапазоне от 37 до 40 градусов.