Как сохранить сердце здоровым

Сердце — это жизненно важный орган, и забота о нем должна быть приоритетом для каждого. Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказал врач-кардиолог Денис Соколов. Он поделился простыми, но эффективными советами по сохранению здоровья сердца.

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В первую очередь нужно соблюдать правильное питание. Следует ограничить потребление продуктов с большим содержанием соли и сахара, а также жиров. Их можно заменить продуктами, которые содержат омега-3 жирные кислоты, рыбой или клетчаткой.

«‎Будьте физически активными и занимайтесь спортом не менее 30 минут в день. Это может быть прогулка, бег, плавание или занятия в спортзале», — посоветовал Соколов.

Он также рекомендовал поддерживать здоровый вес, чтобы снизить риск заболеваний. Не менее важными факторами для здоровья сердца является отказ от курения и употребления алкоголя.

«‎Эмоциональное состояние также влияет на сердце. Регулярные занятия хобби, общение с близкими и время на отдых помогут снизить уровень стресса», — рассказал кардиолог РИАМО.

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