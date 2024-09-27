Офтальмолог рассказал, какие повседневные привычки ухудшают зрение

Ухудшение зрения существенно влияет на качество жизни. При этом испортить его можно простыми ежедневными действиями. О том, какие привычки особенно сильно ухудшают работу глаз, aif.ru рассказала врач-офтальмолог Светлана Демидова.

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Длительная работа с техникой, оснащенной экраном

Компьютеры, смартфоны и планшеты давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека, но чем больше времени мы проводим перед экраном, тем больше напрягаются глаза. Возникает сухость, жжение и усталость, что в конечном счете приводит к ухудшению зрения.

Чтение при плохом освещении

Чтение или работа в приглушенном свете заставляют глаза напрягаться сильнее обычного, что с возрастом приводит к падению качества зрения. Проблема усугубляется отсутствием перерывов во время работы или чтения.

Что делать

Чтобы сохранить зрение и снизить напряжение, рекомендуется каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд, смотреть на объекты на расстоянии 5-6 метров. Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы на рабочем месте было правильное освещение. При возникновении сухости в глазах используйте специальные капли для увлажнения.

Скорость ухудшения зрения зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни и условия окружающей среды. У некоторых людей этот процесс развивается медленно - в течение многих лет они не испытывают проблем со зрением, в то время как у других изменения происходят быстрее.

Напоминаем, что регулярные визиты к офтальмологу помогут вовремя выявить проблемы со зрением и принять меры для их устранения.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.