Доктор объяснил пользу прыжков на скакалке

Прыжки на скакалке помогают не только снизить вес, ускорить метаболизм, но и привести в порядок работу всем систем организма, рассказал порталу «Узнай.ру» реабилитолог Валерий Васильев. По его словам, любая физическая активность улучшает кровоснабжение, лимфодренаж, метаболизм и гормональный статус.

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Врач подчеркнул, что прыжки на скакалке активизируют работу всех систем организма. В частности, речь про эндокринную, лимфатическую, кровеносную и мышечную системы.

Если у человека нет серьёзных проблем, таких как артроз или остеопения, противопоказания к прыжкам на скакалке отсутствуют. Главное — выполнять упражнения правильно, приземляясь на носки для хорошей амортизации, — отметил Валерий Васильев.

При этом реабилитолог добавил, что эффект от прыжков на скакалке будет, только если сочетать тренировки с правильным питанием и отказом от вредных привычек.

Нельзя сочетать занятия спортом с фастфудом или алкоголем. Необходимо следить за режимом дня, продолжительностью сна и уровнем стресса. Только в этом случае данная кардиотренировка приведёт к заметным результатам в похудении и улучшению общего состояния здоровья, — заключил доктор.

Ранее терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что боли в пояснице и повышенное артериальное давление могут сигнализировать о проблемах с почками. Другими симптомами данного заболевания являются отеки лица и ног, изменения цвета и количества мочи.

Врач подчеркнула, что при возникновении этих проблем следует незамедлительно обратиться к специалисту, поскольку современные методы диагностики состояния почек позволяют с высокой точностью выявить различные патологии и предотвратить развитие серьезных осложнений. Это, в свою очередь, позволить пациенту сохранить высокое качество жизни.