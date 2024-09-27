Эндокринолог развеял популярные мифы о правильном питании

Можно ли пить воду во время еды и чем заменить сахар, рассказала в Telegram-канале столичного депздрава врач-эндокринолог эндокринологического отделения ГКБ им. В.В. Вересаева Елена Хардикова.

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По ее словам, сахар можно заменить на бескалорийный натуральный заменитель сахара - стевию.

"Она обладает нулевым гликемическим индексом, хотя и в несколько раз слаще обычного сахара, поэтому является его здоровой альтернативой", - уточнила врач.

Развеяла Елена Хардикова распространенный миф о том, что на ночь ничего нельзя есть без вреда для фигуры.

"Чтобы органы пищеварения не страдали от тяжести или голода, ужинать рекомендуется за 3-4 часа до сна. Лучше всего для ужина подходят нежирные белковые продукты и источники клетчатки: белое мясо курицы, индейки, морепродукты, рыба нежирных сортов и т.д.", - рассказала она.

Также среди худеющих распространено мнение о том, что красное мясо есть вредно. Но мясные продукты составляют часть здорового питания человека. Их преимущество перед остальными источниками белка - это оптимальный аминокислотный состав для организма. Оптимальным вариантом является включение в рацион мяса 1-2 раза в неделю.

Врач также утверждает, что и воду во время еды пить нужно.

"Вода для пищеварения необходима, - комментирует специалист. - Во время еды вырабатывается много слюны, необходимой для пищеварения. Желудочный сок уничтожает большинство бактерий, попадающих в организм с пищей. Если вы выпьете в это время немного теплой воды, желудок будет сокращаться и отлично переварит пищу до состояния, когда она сможет пройти дальше по ЖКТ".

При этом большой объем обычной воды мешает пищеварению, холодная вода приводит к спазму желудка, а алкоголь с газированными напитками высушивают слюну.

Еще один распространенный миф среди желающих сбросить лишние килограммы - полный отказ от соли. Согласно рекомендации ВОЗ и международной организации по борьбе с гипертонией, оптимальной нормой ежедневного употребления соли для взрослого человека являются 2-5 граммов, то есть менее чайной ложки. Полностью отказываться от соли нельзя. Такой отказ может привести к негативному дисбалансу минералов в организме.