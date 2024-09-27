Невролог объяснил, как защитить психическое здоровье

В современном мире такие состояния, как депрессия и тревога, стали частыми спутниками многих людей. Невролог Елена Мирошник в беседе с «ФедералПресс» раскрыла, как вовремя распознать развивающиеся расстройства и поддержать психическое здоровье.

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«Психоэмоциональные расстройства могут проявляться в различных формах: от легкой тревожности до глубоких состояний, требующих медицинской помощи. Эти проблемы затрагивают не только эмоциональную, но и неврологическую составляющую организма, что делает их комплексными нарушениями, требующими особого внимания», – отмечает невролог.

Неврологические основы депрессии и тревоги

Как отмечает Елена Мирошник, с точки зрения неврологии, депрессия и тревога связаны с нарушениями в работе нейромедиаторов – химических веществ, передающих сигналы между клетками мозга. Основными из них являются серотонин, дофамин и норадреналин, отвечающие за регуляцию настроения, мотивацию и способность справляться со стрессом. В случае депрессии и тревожных расстройств наблюдаются изменения в работе структур мозга, таких как миндалевидное тело (амигдала), гиппокамп и префронтальная кора, которые играют ключевую роль в обработке эмоций и принятии решений.

Например, уменьшение объема гиппокампа у пациентов с хронической депрессией связано с ухудшением памяти и когнитивных функций. У людей с тревожными расстройствами миндалевидное тело может становиться гиперактивным, что ведет к постоянному состоянию беспокойства и паники.

Признаки депрессии и тревоги

Депрессия часто сопровождается устойчивым снижением настроения, потерей интереса к повседневным занятиям и чувством беспомощности. Неврологически это состояние может сопровождаться не только эмоциональными, но и физическими симптомами, такими как головные боли, боль в шее и спине, мышечное напряжение. Эти проявления могут быть связаны с нарушением работы вегетативной нервной системы, которая регулирует жизненно важные процессы организма.

Тревога характеризуется постоянным беспокойством и чувством страха, часто необоснованным. Тревожные люди могут испытывать внутреннее напряжение, опасения по поводу будущего и предстоящих событий. Эти эмоциональные проявления нередко сопровождаются учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением и затрудненным дыханием. Пациенты часто жалуются на учащенное сердцебиение, одышку, повышенное потоотделение и чувство «комка в горле». Эти симптомы часто связаны с активизацией симпатической нервной системы – компонента вегетативной нервной системы, отвечающего за реакцию «бей или беги».

Как поддержать психическое и неврологическое здоровье

Управление депрессией и тревогой требует комплексного подхода, сочетающего как психологические, так и неврологические методы.

Самопознание и осознанность. Ведение дневника эмоций помогает лучше понять свои внутренние состояния и осознать наличие депрессии или тревоги;

Физическая активность. Регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов и стимулируют нейропластичность – способность мозга к восстановлению и адаптации. Особенно полезны аэробные нагрузки, улучшающие кровообращение и способствующие росту новых нейронов в гиппокампе;

Режим сна. Недостаток сна ухудшает работу мозга, что усугубляет симптомы депрессии и тревоги. Соблюдение режима сна помогает восстановить нормальную деятельность нервной системы;

Питание. Сбалансированное питание, богатое витаминами группы B, магнием и омега-3 жирными кислотами, поддерживает нервную систему и улучшает эмоциональное состояние;

Социальная поддержка. Не стоит избегать общения с близкими и друзьями. Человеческая поддержка помогает снизить уровень стресса и вернуть чувство безопасности. Близкие люди часто играют роль важного ресурса при борьбе с психоэмоциональными расстройствами;

Психотерапия. В случае, если самостоятельно справиться с проблемами не удается, важно обратиться к специалисту. Психотерапия помогает глубже понять причины депрессии и тревоги, а также найти пути их преодоления;

Медикаментозная терапия. В ряде случаев, особенно при тяжелых формах депрессии и тревожных расстройств, назначение антидепрессантов может быть необходимым. Эти препараты корректируют дисбаланс нейромедиаторов в мозге, способствуя улучшению общего состояния пациента;

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Современный метод неврологического лечения, который используется при резистентных формах депрессии. ТМС стимулирует определенные участки мозга с помощью магнитных импульсов, улучшая состояние пациента;

Управление стрессом. Постарайтесь минимизировать воздействие стрессовых факторов в жизни. Учитесь говорить «нет», если чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля. Также попробуйте глубокое дыхание, медитации и прогрессивная мышечная релаксация, помогают регулировать деятельность вегетативной нервной системы, что важно для снижения тревожности и панических атак;

Постановка реалистичных целей. Разделите большие задачи на более мелкие и ставьте перед собой достижимые цели. Это поможет избежать ощущения подавленности и даст чувство удовлетворения от выполненной работы;

Нейропластичность и упражнения для мозга. Необходима стимуляция нейропластичности – способности мозга перестраиваться и восстанавливаться. Регулярные когнитивные тренировки, такие как решение головоломок, чтение и освоение новых навыков, способствуют улучшению работы мозга и снижению проявлений депрессии.

По словам Елены Мирошник, депрессия и тревога – это не только эмоциональные, но и неврологические расстройства, которые требуют комплексного подхода к лечению. Своевременное обращение к специалистам и использование современных методов терапии позволяет не только улучшить состояние, но и предотвратить развитие осложнений. Забота о психическом и неврологическом здоровье – это залог гармоничной и сбалансированной жизни.

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