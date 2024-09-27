Ученые назвали три продукта, которые снижают риск деменции

Пять чашек чая, один бокал красного вина или полстакана ягод эффективно помогают снизить риск деменции, так как содержат максимальное количество флавоноидов. Для максимального эффекта достаточно принимать только два из этих продуктов. К такому выводу пришли ученые из Королевского университета Белфаста.

Результаты исследования опубликованы в меджурнале JAMA Network Open. Эксперты добавили, что флавоноиды также содержатся в яблоках, апельсинах, грейпфруте, сладком перце, репчатом луке и темном шоколаде.