Гигиенист развеяла главное заблуждение о чистке зубов

Миф о том, что при чистке зубов следует давить на зубную щетку, чтобы лучше очистить зубы, на самом деле является всеобщим заблуждением, которое может нанести вред полости рта, рассказала NEWS.ru гигиенист Инна Гришина. По словам специалиста, такой способ негативно сказывается и на изношенности щетки, а также может привести к ее деформации и последующему повреждению самих зубов.

Существует заблуждение, что чем сильнее давить на зубную щетку, тем чище будут зубы. На самом деле чрезмерные действия могут нанести вред ротовой полости. Гигиеническая щетка намного быстрее изнашивается, когда вы прикладываете лишние усилия. Ворс становится «плоским» — щетинки теряют правильную форму и укладываются в разном направлении, что ухудшает удаление налета, — подчеркнула Гришина.

Гигиенист добавила, что эмаль хоть и является плотной оболочной зуба, может быть повреждена при неправильном уходе и, например, при интенсивном давлении. Из-за этого она постепенно истончается, из-за чего возрастают риски развития кариеса, а также воспаления или опущения десен. Собеседница NEWS.ru рекомендовала обратить внимание на технику чистки.

Эффективная чистка ротовой полости основывается не на силе нажатия, а на правильной технике. Используйте модели с щетинками мягкими или средней жесткости. Все движения должны быть аккуратными, как бы выметающими по направлению от десен, круговыми или «вперед — назад». Охватывайте обе челюсти полностью, включая линию десен. Оптимальная продолжительность и частота ежедневной процедуры — две-три минуты, дважды в день, — пояснила специалист.

В случае с использованием электрических зубных щеток соблюсти эти правила еще проще — там есть и встроенный таймер, и датчик давления. Гаджет просигнализирует, если нажатие слишком сильное. При применении обычной, механической, щетки следует ориентироваться по внешнему виду ее ворсинок: как только будет заметно, что щетина сильно распушилась, нужно пересмотреть свою технику чистки. Возможно, стоит аккуратнее проводить гигиеническую процедуру либо заменить инструмент на более качественный.

Ранее врач-стоматолог Виктория Шелудкова назвала курение и алкоголь причинами разрушения зубов. По ее словам, также на зубы плохо влияют употребление сладкого и неправильный рацион, в котором нет молочных продуктов.