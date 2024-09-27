Правильная техника ходьбы для похудения и профилактики болезней сердца

Чтобы ходьба была полезна для здоровья и фигуры, надо следовать нескольким правилам, считает эксперт по физическим упражнениям Гэвин Каупер. Правильную технику ходьбы он раскрыл Daily Mirror.

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Каупер подчеркнул, что привычка ходить действительно помогает снизить артериальное давление, улучшает кровообращение, защищает сердце и сосуды от болезней. Однако чтобы почувствовать результат, эксперт призвал не просто гулять, а идти быстро.

«Сначала сделайте разминку. Затем в течение 30 минут идите быстрым шагом. Ходить надо большинство дней в неделю», — проинструктировал он.

Эксперт отметил, что для большинства людей оптимальная скорость ходьбы — пять километров в час. Если же помимо профилактики хронических заболеваний стоит цель похудеть, такой нагрузки будет недостаточно. Чтобы тратить больше калорий и терять вес, Каупер посоветовал заняться скандинавской ходьбой или бегом.

Ранее физиотерапевт Кристиан Бартон посоветовала пожилым людям попробовать ходить вперед спиной. По ее словам, такое упражнение укрепляет мышцы и тренирует вестибулярный аппарат.