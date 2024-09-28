Врач назвал напиток, защищающий от рака

Свойствами, способными защитить человека от онкологии, обладает клюквенная вода. Об этом рассказал врач-диетолог Олег Кривченков. По его словам, такой незамысловатый напиток снижает риск развития нескольких видов рака. В их числе заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом, а также недуги со стороны предстательной железы, глиобластомы, лимфомы.

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В свою очередь врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" отметил, что в клюкве есть большое количество биологически активных веществ. И у них разные механизмы воздействия. Например, есть такой, который влияет бактерию (хеликобактер пилори), провоцирующую рак желудка.

"Клюква подавляет активность этой бактерии", - подчеркнул врач.

Между тем, ранее зарубежные исследователи выяснили, что клюквенный морс способствует омоложению кожи - она становится более подтянутой и гладкой в возрасте после 40 лет. Уточняется, что напиток для участников исследования специалисты готовили из чистого концентрированного клюквенного сока.