Диетолог рассказала, какие продукты защитят от вирусов осенью

Диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион в осенний период.

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Она указала, что к ним в первую очередь относятся низкокалорийные корнеплоды, такие как тыква, морковь и свекла. Микроэлементы в них способствуют укреплению иммунитета, улучшают зрение, придают коже здоровый вид, а также помогает микробиотам кишечника.

В ежедневный рацион также необходимо включить фрукты, особенно цитрусовые и киви, содержащие витамин С. Также необходимо есть бананы, которые помогут работе сердца и дают чувство сытости. Его также можно использовать как заменитель сахара.

Такие ягоды как облепиха, клюква, брусника и черная смородина помогают укрепить иммунитет и тоже дают чувство насыщения.

Жирная рыба, особенно скумбрия и сельдь тоже способствуют иммунитету, улучшают состояние кожи и помогают в работе сердца.

Орехи и смена помогают поддержать нервную систему особенно в период холодов, сухофрукты также помогут заменить сахар и поддерживают работу ЖКТ. Квашенные и ферментированные продукты — капуста, свекла, морковь, редька — обладают антисептическими свойствами, помогая усваиваться полезным элементам, они также помогают микробиотам кишечника, передает РИА Новости.

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