Как избежать увеличения живота из-за тренировок в спортзале

Тренер Конев назвал три упражнения в спортзале, от которых может вырасти живот. Многие считают, что силовые упражнения всегда ведут к росту мышц и стройности. Но не зря новичков всегда призывают первым делом освоить технику упражнений, а потом уже ставить спортивные рекорды. Неправильная техника может привести к тому, что вместо плоского живота получится выпяченный.

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Три рисковых упражнения

Живот может вырасти, если неправильно делать приседания, становую тягу и жим лёжа, рассказал РИАМО тренер тренажёрного зала Pride Fitness Роман Конев.

В чём причина

При работе с тяжёлыми весами люди часто неправильно дышат. Это создает избыточное давление внутри живота. В итоге диафрагма растягивается, а объём живота увеличивается, объяснил тренер.

Как избежать увеличения живота

Роман Конев дает два главных совета:

Следите за дыханием. Правильное дыхание снижает натуживание и давление в животе. Используйте атлетический пояс. Он помогает держать осанку, снижает риск травм и контролирует давление в животе.

Не стоит отказываться от силовых упражнений. Они основа тренировок. Главное — выполнять их правильно, учитывая все нюансы, добавил тренер.