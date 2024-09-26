Гастроэнтеролог рассказал, чем можно заменить кофе

Врач Ольга Помойнецкая в своем телеграм-канале объяснила, что существуют пять напитков, которые станут отличной альтернативой бодрящему "эликсиру".

В день допустима одна чашка хорошего кофе. Однако это возможно при отсутствии обострения болезней ЖКТ. В противном случае от него лучше временно отказаться.

Эксперт назвала пять напитков, на которые стоит обратить внимание.

Первым делом следует выделить какао. Оно не только вкусное, но еще и полезное. Кроме того, оно хорошо подходит для быстрого перекуса и помогает взбодриться.

Следующий – цикорий. Считается самым приближенным по вкусу к кофе. Он содержит инулин, витамины группы В, А, Е, пектин, калий, марганец, фосфор и другое. Однако важно выбрать качественный продукт без отдушек, сухих сливок и сахара в составе.

А вот какао, в свою очередь, напоминает кэроб. Он похож на него и по вкусу и по запаху.

Нельзя забывать и про обычные травяные чаи без кофеина. Они мягко успокаивают и снимают стресс. Тем не менее нужно обращать внимание на индивидуальную непереносимость.

И наконец, матча. Напиток обладает расслабляющим и успокаивающим эффектом благодаря аминокислоте L-теанину. К тому же она богата витаминами группы В, С, А, цинком, калием, магнием и кальцием.

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