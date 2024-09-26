Названы опасные последствия отсутствия зуба

Отсутствие одного или нескольких зубов может привести к проблемам с ЖКТ и нарушению прикуса, поделился с «ФедералПресс» хирург-имплантолог Зураб Бердзенадзе. По его словам, эта проблема — не только эстетическая, как думают многие.

Отсутствие жевательных зубов может приводить к патологии желудочно-кишечного тракта. Пища не будет достаточно измельчаться, из-за этого в желудке образуется избыточное количество соляной кислоты и провоцирует развитие гастрита, — отметил хирург.

Он добавил, что при отсутствии зуба происходит нарушение прикуса из-за того, что другие зубы смещаются в сторону отсутствующих. Это может затронуть челюстные суставы и вызвать артроз. К тому же в промежутке будут скапливаться остатки еды, что приведет к воспалению слизистой и повреждению твердых тканей зуба, а также парадонтиту и множественному кариесу.

При отсутствии зубов также повышается подвижность остальных и нарушается эстетика лица, указал Бердзенадзе.

Из-за отсутствия поддержки мягких тканей зубами могут впадать и обвисать щеки, а изменение моторики мелких лицевых мышц быть причиной формирования морщин, — подчеркнул врач.

Более того, отсутствие зубов может ухудшить дикцию, подытожил специалист.

Ранее врач-стоматолог Виктория Шелудкова рассказала, что курение и употребление спиртного приводит к разрушению зубов. По ее словам, также на зубы плохо влияют употребление сладкого, отсутствие молочных продуктов в рационе, привычка грызть ногти и неправильная гигиена.