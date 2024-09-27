Эндокринолог назвала продукты, повышающие либидо

Либидо зависит не только от психоэмоционального состоянияя человека, гормонального фона и здоровья в целом, но и от продуктов, которые присутствуют в рационе. Об этом рассказала эндокринолог Алия Насыртдинова.

В беседе с UfaTime.ru она поведала о простом способе повышения сексуальности. В первую очередь врач посоветовала добавить в рацион орехи и семена. Они являются источниками цинка, который важен для производства тестостерона.

На втором месте стоит авокадо. Поскольку он богат витамином E и мононенасыщенными жирами, его регулярное употребление обеспечит улучшение кровообращения.

Чтобы вывести токсины, организму необходимы антиоксиданты. Они содержатся в темном шоколаде. Помимо антиоксидантного действия шоколад помогает улучшить настроение и повышает либидо.

Клубника и малина способствуют улучшению кровообращения, а гранат обладающий тем же эффектом, помимо прочего повышает уровень тестостерона.

Устрицы и другие морепродукты, богатые цинком, жирными кислотами и витаминами, также благотворно сказываются на половой жизни.

Еще одна группа продуктов, о которых рассказала эндокринолог - овощи. Особенно, если речь идет о шпинате и брокколи. Известно, что они помогают поддерживать уровень тестостерона, так как богаты витаминами и минералами.

Ранее гинеколог рассказала о причинах снижения женского либидо. Также эксперты назвали лучшие позы для занятия сексом для возрастных пар.