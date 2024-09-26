Эксперт рассказал о пользе плавания

Об этом рассказал методист-инструктор отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

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Он отметил, что плавание отлично укрепляет здоровье. Этот вид спорта положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение и уменьшает риск развития заболеваний сердца.

«Во время плавания задействуются практически все группы мышц, что способствует их укреплению, развитию гибкости и подвижности суставов. Кроме того, вода обладает расслабляющим эффектом, который помогает снять стресс и уменьшить тревожность. Этот вид спорта подходит для людей любого возраста — от малышей до пожилых людей, что делает его универсальным инструментом для поддержания здоровья», — рассказал специалист в интервью РИАМО.

Антонов сообщил, что для плавания не нужны специальные способности, хорошая координация, способность к обучению и базовая физподготовка могут с освоением техники. Эксперт отметил, что важно, чтобы дети во время занятий чувствовали себя комфортно в воде, а обучение шло в игровой форме.