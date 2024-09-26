Диетолог рассказал, какие продукты омолодят организм после 50 лет

Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты омолодят организм после 50 лет
В возрасте 50 лет у людей начинаются необратимые процессы, которые замедляют метаболизм и некоторые функции организма. При этом обостряются хронические заболевания. Как правило, повлиять на состояние здоровья можно с помощью правильного рациона. «Вечерняя Москва» решила узнать, какую пищу нужно употреблять людям, чтобы как можно дольше оставаться молодыми.
Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, каждому 50-летнему человеку непременно нужно корректировать свой рацион.
«Из-за неправильного питания обостряются хронические заболевания. Чаще всего это ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги», — пояснила Соломатина.
Она уточнила, что при этом нередко повышаются риски развития сахарного диабета второго типа.
«Чтобы избежать такой опасной участи и исключить вероятность дебюта болезни, непременно нужно провести профилактику этих недугов. А это означает, что нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла», — подчеркнула диетолог.
Чтобы «омолодить» тело, по словам спикера, нужно обязательно включить следующие продукты в рацион:
- Морепродукты;
- Морскую рыбу;
- Кисломолочные продукты;
- Крупы и овсянку;
- Макароны твердых сортов;
- Хлеб со злаками;
- Витаминные комплексы.
Непременно в течение дня человеку старшего возраста нужно разбавлять трапезу свежими фруктами, овощами и травами.
Например, сказала собеседница «ВМ», подойдут базилик, петрушка или щавель. При этом злоупотреблять клетчаткой не стоит, это может обострить недуги, связанные с желудочно-кишечным трактом, добавила эксперт.