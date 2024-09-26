Терапевт перечислил ключевые элементы для крепкого иммунитета

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете укрепить иммунитет и легче пережить осенние простуды и вирусные инфекции.

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Наступление осеннего сезона для многих людей сопряжено с ухудшением самочувствия и повышенной уязвимостью к простудным заболеваниям. Резкие перепады температуры, дефицит солнечного света и повышенная влажность ослабляют защитные силы организма, делая его более восприимчивым к вирусным инфекциям. Чтобы укрепить иммунитет и успешно противостоять сезонным недугам, специалисты рекомендуют включить в рацион определенные продукты, богатые необходимыми витаминами и минералами. Об этом рассказала терапевт Яна Шмелева порталу «Подмосковье сегодня».

Одним из ключевых элементов, жизненно важных для поддержания здоровья в межсезонье, является витамин С. Аскорбиновая кислота не только стимулирует работу иммунной системы, но и поддерживает целостность кожи и слизистых оболочек — первой линии защиты от патогенных микроорганизмов. Помимо привычных цитрусовых, источниками витамина С служат киви, манго, чеснок, зелень и болгарский перец.

Также крайне важную роль играет витамин D, который отвечает за регуляцию иммунных процессов. Его дефицит особенно актуален в осенне-зимний период, когда солнечная активность снижается, и организм не может вырабатывать этот незаменимый элемент самостоятельно. Для восполнения нехватки витамина D рекомендуется употреблять рыбу, молочные продукты и яичные желтки.

Специалисты также обращают внимание на важность поступления в организм витамина А. Этот компонент способствует поддержанию здоровья кожных покровов и слизистых оболочек, защищая их от проникновения инфекции. Источниками витамина А являются печень, сливочное масло, яичные желтки, морковь и зеленые овощи.

Кроме того, в осенний период следует уделить особое внимание микроэлементам, таким как медь, цинк, железо и селен. Они играют ключевую роль в регуляции иммунных процессов. Богатыми источниками этих ценных микронутриентов служат морепродукты, мясо, крупы, орехи и семена.

При этом важно помнить, что нет какого-то универсального «волшебного» продукта, который в одиночку способен обеспечить надежную защиту от простуд и вирусных инфекций. Для укрепления иммунитета необходим комплексный подход, предполагающий сбалансированное питание, обогащенное необходимыми витаминами и минералами. Кроме того, не стоит забывать о важности регулярной физической активности, полноценного сна и снижения стрессовой нагрузки.