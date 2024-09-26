Гигиенист ответил, стоит ли использовать очищающие пенки для зубов

В России набирают популярность очищающие пенки для зубов. Стоматолог-гигиенист Анна Батоева рассказала «ФедералПресс» о пользе и вреде таких средств гигиены.

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«Такая пенка – это средство для дополнительного ухода за полостью рта и зубами в течение дня. Она отлично заменяет полоскание после еды, более того, даже делает его более эффективным», – отмечает стоматолог.

По словам Анны Батоевой, очищающие пенки содержат активные ингредиенты, такие как ферменты и экстракты растений, которые помогают нормализовать pH баланс полости рта и снижают образование мягкого зубного налета. Это, в свою очередь, подавляет кариесогенные бактерии и уменьшает риск воспалительных процессов десен.

«От использования таких пенок одна польза. К тому же, это очень удобно: нажимаете на дозатор 2-3 раза, интенсивно полощете и сплевываете, вода не нужна. Особенно актуально для людей с брекетами, кофеманов и курильщиков», – подчеркивает специалист.

Однако стоматолог отмечает, что очищающие пенки не могут полностью заменить традиционную чистку зубов с помощью щетки, пасты, ёршиков и нитей два раза в день. Профессиональная гигиена также остается необходимой частью ухода за полостью рта. Важно помнить, что очищающие пенки следует использовать как дополнительное средство, а не как альтернативу основным методам гигиены.

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