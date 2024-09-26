Кардиологи рассказали, как держать сердце в форме

В конце сентября традиционно отмечается Всемирный день сердца. Специалисты Федерального научно-клинического центра ФМБА России в беседе с изданием «Вести Подмосковья» дали советы, которые позволят дольше сохранить сердце здоровым.

Самое главное, что следует помнить каждому — состояние сердца и сосудов неотрывно связано с образом жизни. Большинство людей предпочитают перекусывать на ходу в фаст-фудах, а это жареное, сладкое, жирное, соленое, копченое питание. Жиры скапливаются в организме, создают риск развития ишемической болезни сердца, появления холестериновых бляшек, тромбообразования, закупорки сосудов. Жировая ткань на самом сердце приводит к его быстрому изнашиванию. Как следствие, в последние годы наблюдается снижение возраста пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Надо следить не только за количеством пищи, но и за ее качеством. В меню обязательно необходимо добавлять много рыбы, орехов, хлеба из цельных злаков, ягод, фрукты и овощей. Такое питание удержит вес на приемлемом уровне.

Важным фактором является для здоровья сердца и физическая активность. Каждому можно подобрать необходимый комплекс упражнений при любом состоянии здоровья. Сердце требует постоянных нагрузок. Помогут утренняя зарядка с постепенным повышением нагрузки, прогулки на свежем воздух, плавание, скандинавская ходьба или пилатес.

Необходимо также соблюдать режим дня. В оптимальном варианте сон должен длиться восемь часов. Вечером лучше не пить напитки с содержанием кофеина, а организм скажет вам спасибо, если вы будете ложиться и вставать в одно и то же время. Так он будет быстрее и легче восстанавливаться. Кстати, вечером хорошо бы еще отказаться от просмотра новостных лент и телевизионных передач.

Желающим иметь здоровое сердце следует отказаться от злоупотребления алкоголем и курением. Они и так в целом очень плохо влияют на здоровье. Еще один фактор - стрессы. При эмоциональных потрясениях увеличивается давление, появляется риск ишемии и сердечных приступов. Избежать стрессов нельзя, но можно научиться их побеждать. Здесь на помощь придут дыхательная гимнастика, растяжка и техники расслабления.