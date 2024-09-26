Невролог рассказал, как избежать проблем с когнитивными функциями

По словам невролога Анастасии Тарасовой, работа мозга напрямую зависит от образа жизни, питания и подвижности. Врач предупредила, несоблюдение простых правил грозит как минимум снижением работоспособности мозга, а в долгосрочной перспективе более серьезными проблемами.

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В разговоре с Life.ru Тарасова рассказала, как избежать проблем с когнитивными функциями. В первую очередь эксперт назвала отказ от вредных привычек, к которым особенно чувствительны лобная доля и мозжечок. Они отвечают за целеполагание и слаженность движений. Поэтому выпивший чловек плохо контролирует свои движения и становится безрассудным.

Практически такой же эффект на мозг оказывает неправильное питание, повышающее уровень холестерина. Он просачивается в артерии мозга и образует бляшки, которые мешают нормальному кровотоку.

Дефицит группы В приводит к анемии, которая вызывает сонливость, снижение концентрации внимания и потемнение в глазах.

Тарасова назвала еще один фактор, о котором не стоит забывать. Это здоровый сон. Полноценный отдых важен для нервной системы. При постоянном недосыпе наблюдаются излишняя эмоциональность, депрессивное состояние, снижение познавательной деятельности, концентрации внимания и памяти.

«Ещё один фактор риска — малоактивный образ жизни. Он чреват замедлением обмена веществ, снижением выносливости, развитием мышечной атрофии и утратой накопленных навыков», - предупредила невролог.

Напомним, ранее сомнолог назвала последствия недосыпа. Это ухудшение здоровья в целом и проблемы с психикой. А врач Павел Кудинов рассказал о связи недосыпа и работоспособности.