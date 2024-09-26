От каких продуктов необходимо отказаться для снижения риска рака

Воспаление — естественная защитная реакция организма на негативное воздействие инфекций, химических веществ, неправильного питания, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт компании Food Xplorer Лариса Некрасова. Если воспаление переходит в хроническую форму, оно может привести в том числе к раку, объяснила эксперт «Ленте.ру», призвав россиян для снижения риска его развития отказаться от некоторых популярных продуктов.

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Врач заявила, что снизить риск онкологических заболеваний можно, скорректировав питание. В первую очередь она призвала минимизировать в рационе или полностью исключить сахар, так как он является одной из причин развития хронического воспаления. Эксперт также добавила, что чрезмерное потребление быстрых углеводов, например, кондитерских изделий или выпечки снижает иммунитет.

«Также опасны для иммунитета насыщенные жирные кислоты, например, содержащиеся в сливочном масле, трансжиры из фастфуда и жирное мясо — свинина, говядина или баранина», — Лариса Некрасова, диетолог.

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что для снижения риска развития хронических и смертельно опасных болезней важно отказаться и от алкоголя. Поклонникам спиртных напитков необходимо раз в год проверять печень и состояние кишечника, так как у них увеличен риск синдрома повышенной кишечной проницаемости. При этом состоянии вредные вещества, например, канцерогены, легче проникают в кровь, объяснила диетолог.

Не стоит недооценивать, по словам Некрасовой, и индивидуальную непереносимость отдельных продуктов.

«Если человек замечает, что употребление отдельных продуктов вызывает у него дискомфорт, чувство тяжести, провоцирует ухудшение состояния, ему нужно обратиться к врачу, который с помощью тестов выявит причину плохого самочувствия, составит персональную исключающую диету для профилактики и лечения хронических заболеваний», — подытожила диетолог.

Ранее диетолог Дарья Пронина предупредила о вреде сырых мяса и рыбы. По ее словам, употребление сырых продуктов грозит заражением паразитами.