Диетолог рассказал о пользе и вреде арахиса

Арахис полезен для мужчин и женщин в любом виде, но в умеренном количестве. Об этом диетолог Анна Цуканова рассказала РИА Новости.

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Арахис содержит много белка и аминокислот, богат витаминами А, В, D, Е, РР, кремнием, кобальтом, марганцем, медью, магнием и фосфором. Он способствует восстановлению клеток, укреплению иммунитета и сосудов, улучшает работу мозга и сердца.

«При регулярном употреблении взрослым не стоит есть более 20 граммов в сутки, детям до 10 лет желательно давать не более четырёх-пяти орешков день, подросткам — не более восьми», — уточнила Анна Цуканова.

Несмотря на полезные свойства арахиса, у него есть и противопоказания. Главный его минус — аллергическая реакция, которая может возникнуть при чрезмерном употреблении. Поэтому врачи не рекомендуют его есть беременным женщинам.

«Орех нельзя включать в рацион детей до пяти лет, а также людей, больных артрозом, артритом, подагрой, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, варикозном расширении вен и других сосудистых патологиях, так как продукт повышает свёртываемость крови», — отметила диетолог.

В сыром виде орех нарушит работу пищеварительной системы, поэтому его рекомендуют замачивать на семь–десять часов, жарить, сушить в духовке или дегидраторе. Арахис также полезен в солёном варианте, в виде пасты или молока.

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