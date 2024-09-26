Врач объяснил, почему не стоит бояться пигментации во время беременности

В организме беременных женщин происходит сильнейшая гормональная перестройка, которая отражается их на внешности. Некоторые мамы отмечают, что после родов меняется цвет их волос. Сайт «Страсти» решил выяснить у врача акушера-гинеколога клиники Remedi Нины Антиповой, с чем связана такая особенность.

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Как пояснила врач, во время беременности из-за гормональных колебаний усиливается выработка меланина, и волосы могут потемнеть. Для некоторых женщин это изменение может стать необратимым, но обычно через несколько месяцев после родов все приходит в норму. Реже происходят другие изменения с волосами: они становятся светлее, начинают распрямляться или наоборот завиваться, меняется их жирность.

Меланин вызывает появление мелазмы — пигментных пятен, в том числе на лице, говорит гинеколог. Они могут сохраняться некоторое время после родов, но потом, как правило, проходят самостоятельно. По словам Нины Антиповой, лучше не пытаться отбелить или убрать мелазму домашними средствами — от этого пигментация может только ухудшиться.