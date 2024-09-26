$92.39-0.47103.48+0.07
Войти в почту

У вашей пятой точки тоже бывает амнезия. Что это за синдром и как с ним бороться

Врачи предупредили об опасности синдрома мёртвых ягодиц. В детстве мы просто обожаем различные активности: бег, прыжки, катание на лыжах. А с годами всё больше предпочитаем пассивный отдых. Хотя у многих из нас работа тоже сидячая. Так и получается, что после 8-часового дня за офисным столом идём просиживать диван. А знали ли вы, что от такой жизни может развиться ягодичная амнезия, или иначе синдром мёртвых ягодиц?

Синдром мертвых ягодиц: кто в группе риска и меры профилактики
© unsplash

Что такое ягодичная амнезия

В медицине этот синдром называется тендинопатия. И выражается он в структурном изменении сухожилий, когда нарушается работа средней ягодичной мышцы. Суть в том, что эти мышцы должны постоянно сокращаться и растягиваться. Однако от долгого сидения они чаще растянуты и «забывают» как следует вернуться в нормальное положение.

В это же время бедренные мышцы постоянно пребывают в сокращённом состоянии, отчего постепенно укорачиваются, рассказало издание РИАМО.

Чем грозит тендинопатия

От неправильной работы ягодичных и бедренных мышц у человека начинают болеть нижняя часть спины и колени. Чаще всего боль чувствуется при сидении или в активном состоянии: на прогулке или пробежке. Но это ещё не всё, синдром мёртвых ягодиц вызывает:

  • Боли в спине;
  • Боли в коленях;
  • Боли в бёдрах;
  • Боли в лодыжках;
  • Нарушение опорно-двигательного аппарата;
  • Изменение осанки;
  • Смену походки;
  • Проблемы с равновесием.

Кто может заболеть ягодичной амнезией

В зоне риска находятся абсолютно все любители сидячего образа жизни:

  • Офисные работники;
  • Водители;
  • Программисты;
  • Госслужащие и так далее.

Также синдром может поразить:

  • Предпочитающих спать в позе эмбриона, когда мышцы долго находятся в растянутом положении;
  • Танцоров при неправильной нагрузке;
  • Спортсменов, например бегающих на длинные дистанции, такие упражнения могут оказаться слишком тяжёлыми для мышц и сухожилий, которые долгое время остаются в одном положении.

Симптомы синдрома мёртвых ягодиц

Пытаться поставить себе диагноз самостоятельно не стоит. Нужно немедленно обратиться к хирургу, неврологу или ортопеду, если заметили у себя следующие признаки:

  • Судороги икроножных мышц;
  • Проблемы с удержанием равновесия;
  • Частые боли в подколенных сухожилиях;
  • Жёсткость при сгибании ног в области бёдер;
  • Слабость мышц пресса;
  • Боль в поясничном отделе, в бёдрах, коленях и лодыжках.

Что делать, если вам поставили тендинопатию

Для лечения синдрома мёртвых ягодиц необходимы:

  • Массаж;
  • Занятия лечебной физкультурой;
  • Физиотерапия.

А от некоторых любимых поз придётся полностью отказаться. Нельзя:

  • Спать на боку;
  • Класть подушку между ног;
  • Сидеть «нога на ногу».

Как можно избежать синдрома мёртвых ягодиц

От долгого сидения на одном месте может развиться ягодичная амнезия. Но даже если у вас сидячая работа, синдрома можно избежать. Чтобы вас не поразил этот недуг, следует:

  • Больше двигаться;
  • Делать упражнения правильно, не перегружая определённые мышцы;
  • Вставать каждые 30–50 минут, можно ставить будильник, чтобы не забыть;
  • Встав, похлопать себя по ягодицам кончиками пальцев;
  • Сделать несколько приседаний, круговых движений бёдрами, напрягая при этом ягодицы;
  • Можно делать упражнения на растяжку, но переусердствовать не надо.

Наша задача — заставить мышцы работать. Занимайтесь физкультурой в своё удовольствие, спокойно, чтобы не травмироваться.

Ранее стало известно о раке, который появляется после инфекции. По словам врача Иванова, после вирусной инфекции у переболевшего может развиться миелома. Это рак, который поражает плазматические клетки крови. Эти клетки в норме защищают нас от инфекций. При миеломе они мутируют и бесконтрольно размножаются. Часто заболевание встречается у пожилых мужчин.

55