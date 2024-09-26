Синдром мертвых ягодиц: кто в группе риска и меры профилактики

У вашей пятой точки тоже бывает амнезия. Что это за синдром и как с ним бороться
Врачи предупредили об опасности синдрома мёртвых ягодиц. В детстве мы просто обожаем различные активности: бег, прыжки, катание на лыжах. А с годами всё больше предпочитаем пассивный отдых. Хотя у многих из нас работа тоже сидячая. Так и получается, что после 8-часового дня за офисным столом идём просиживать диван. А знали ли вы, что от такой жизни может развиться ягодичная амнезия, или иначе синдром мёртвых ягодиц?
Что такое ягодичная амнезия
В медицине этот синдром называется тендинопатия. И выражается он в структурном изменении сухожилий, когда нарушается работа средней ягодичной мышцы. Суть в том, что эти мышцы должны постоянно сокращаться и растягиваться. Однако от долгого сидения они чаще растянуты и «забывают» как следует вернуться в нормальное положение.
В это же время бедренные мышцы постоянно пребывают в сокращённом состоянии, отчего постепенно укорачиваются, рассказало издание РИАМО.
Чем грозит тендинопатия
От неправильной работы ягодичных и бедренных мышц у человека начинают болеть нижняя часть спины и колени. Чаще всего боль чувствуется при сидении или в активном состоянии: на прогулке или пробежке. Но это ещё не всё, синдром мёртвых ягодиц вызывает:
- Боли в спине;
- Боли в коленях;
- Боли в бёдрах;
- Боли в лодыжках;
- Нарушение опорно-двигательного аппарата;
- Изменение осанки;
- Смену походки;
- Проблемы с равновесием.
Кто может заболеть ягодичной амнезией
В зоне риска находятся абсолютно все любители сидячего образа жизни:
- Офисные работники;
- Водители;
- Программисты;
- Госслужащие и так далее.
Также синдром может поразить:
- Предпочитающих спать в позе эмбриона, когда мышцы долго находятся в растянутом положении;
- Танцоров при неправильной нагрузке;
- Спортсменов, например бегающих на длинные дистанции, такие упражнения могут оказаться слишком тяжёлыми для мышц и сухожилий, которые долгое время остаются в одном положении.
Симптомы синдрома мёртвых ягодиц
Пытаться поставить себе диагноз самостоятельно не стоит. Нужно немедленно обратиться к хирургу, неврологу или ортопеду, если заметили у себя следующие признаки:
- Судороги икроножных мышц;
- Проблемы с удержанием равновесия;
- Частые боли в подколенных сухожилиях;
- Жёсткость при сгибании ног в области бёдер;
- Слабость мышц пресса;
- Боль в поясничном отделе, в бёдрах, коленях и лодыжках.
Что делать, если вам поставили тендинопатию
Для лечения синдрома мёртвых ягодиц необходимы:
- Массаж;
- Занятия лечебной физкультурой;
- Физиотерапия.
А от некоторых любимых поз придётся полностью отказаться. Нельзя:
- Спать на боку;
- Класть подушку между ног;
- Сидеть «нога на ногу».
Как можно избежать синдрома мёртвых ягодиц
От долгого сидения на одном месте может развиться ягодичная амнезия. Но даже если у вас сидячая работа, синдрома можно избежать. Чтобы вас не поразил этот недуг, следует:
- Больше двигаться;
- Делать упражнения правильно, не перегружая определённые мышцы;
- Вставать каждые 30–50 минут, можно ставить будильник, чтобы не забыть;
- Встав, похлопать себя по ягодицам кончиками пальцев;
- Сделать несколько приседаний, круговых движений бёдрами, напрягая при этом ягодицы;
- Можно делать упражнения на растяжку, но переусердствовать не надо.
Наша задача — заставить мышцы работать. Занимайтесь физкультурой в своё удовольствие, спокойно, чтобы не травмироваться.
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