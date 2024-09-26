Синдром мертвых ягодиц: кто в группе риска и меры профилактики

Врачи предупредили об опасности синдрома мёртвых ягодиц. В детстве мы просто обожаем различные активности: бег, прыжки, катание на лыжах. А с годами всё больше предпочитаем пассивный отдых. Хотя у многих из нас работа тоже сидячая. Так и получается, что после 8-часового дня за офисным столом идём просиживать диван. А знали ли вы, что от такой жизни может развиться ягодичная амнезия, или иначе синдром мёртвых ягодиц?

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Что такое ягодичная амнезия

В медицине этот синдром называется тендинопатия. И выражается он в структурном изменении сухожилий, когда нарушается работа средней ягодичной мышцы. Суть в том, что эти мышцы должны постоянно сокращаться и растягиваться. Однако от долгого сидения они чаще растянуты и «забывают» как следует вернуться в нормальное положение.

В это же время бедренные мышцы постоянно пребывают в сокращённом состоянии, отчего постепенно укорачиваются, рассказало издание РИАМО.

Чем грозит тендинопатия

От неправильной работы ягодичных и бедренных мышц у человека начинают болеть нижняя часть спины и колени. Чаще всего боль чувствуется при сидении или в активном состоянии: на прогулке или пробежке. Но это ещё не всё, синдром мёртвых ягодиц вызывает:

Боли в спине;

Боли в коленях;

Боли в бёдрах;

Боли в лодыжках;

Нарушение опорно-двигательного аппарата;

Изменение осанки;

Смену походки;

Проблемы с равновесием.

Кто может заболеть ягодичной амнезией

В зоне риска находятся абсолютно все любители сидячего образа жизни:

Офисные работники;

Водители;

Программисты;

Госслужащие и так далее.

Также синдром может поразить:

Предпочитающих спать в позе эмбриона, когда мышцы долго находятся в растянутом положении;

Танцоров при неправильной нагрузке;

Спортсменов, например бегающих на длинные дистанции, такие упражнения могут оказаться слишком тяжёлыми для мышц и сухожилий, которые долгое время остаются в одном положении.

Симптомы синдрома мёртвых ягодиц

Пытаться поставить себе диагноз самостоятельно не стоит. Нужно немедленно обратиться к хирургу, неврологу или ортопеду, если заметили у себя следующие признаки:

Судороги икроножных мышц;

Проблемы с удержанием равновесия;

Частые боли в подколенных сухожилиях;

Жёсткость при сгибании ног в области бёдер;

Слабость мышц пресса;

Боль в поясничном отделе, в бёдрах, коленях и лодыжках.

Что делать, если вам поставили тендинопатию

Для лечения синдрома мёртвых ягодиц необходимы:

Массаж;

Занятия лечебной физкультурой;

Физиотерапия.

А от некоторых любимых поз придётся полностью отказаться. Нельзя:

Спать на боку;

Класть подушку между ног;

Сидеть «нога на ногу».

Как можно избежать синдрома мёртвых ягодиц

От долгого сидения на одном месте может развиться ягодичная амнезия. Но даже если у вас сидячая работа, синдрома можно избежать. Чтобы вас не поразил этот недуг, следует:

Больше двигаться;

Делать упражнения правильно, не перегружая определённые мышцы;

Вставать каждые 30–50 минут, можно ставить будильник, чтобы не забыть;

Встав, похлопать себя по ягодицам кончиками пальцев;

Сделать несколько приседаний, круговых движений бёдрами, напрягая при этом ягодицы;

Можно делать упражнения на растяжку, но переусердствовать не надо.

Наша задача — заставить мышцы работать. Занимайтесь физкультурой в своё удовольствие, спокойно, чтобы не травмироваться.

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