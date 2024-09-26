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«Гормон стресса»: как повышенный уровень кортизола бьет по здоровью

Высокий уровень стресса — неотъемлемая часть современного мира. Он связан с ускоренным темпом жизни, насыщенной событиями, и большим информационным потоком. Из-за этого человеку необходимо подстраиваться под внешние обстоятельства, проводить постоянный анализ и синтез поступающей информации, выполнять бытовые, рабочие и личные дела, а главное, ему кажется, что он должен все успеть. Подобный образ жизни вызывает у людей внутреннее психоэмоциональное напряжение, что приводит к повышенному выбросу гормона кортизола, чтобы активировать всевозможные необходимые внутренние ресурсы. Подробнее о том, что это за гормон, как он влияет на здоровье и какой вред может нанести, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Гормон стресса: что такое кортизол и как его привести в норму
© Вечерняя Москва

Что такое кортизол и как он работает

Гормон кортизол — это гормон стресса. Он вырабатывается в коре надпочечников по сигналу гипоталамуса. Миндалевидное тело в головном мозге посылает сигналы гипоталамусу о выделении гормона кортизола с целью адаптации к стрессовым факторам окружающей среды и психологически травмирующим событиям, рассказала клинический и перинатальный психолог тверского филиала сети «Клиники Фомина» Валентина Абдуллаева.

  • Кортизол стимулирует работу головного мозга, из-за чего улучшаются концентрация внимания и работоспособность;
  • Он стимулирует сердечно-сосудистую систему, благодаря чему учащается сердцебиение и усиливается кровообращение, поднимаются давление и уровень сахара в крови, а также повышаются сила и выносливость мышц.
«Это помогает организму выделять дополнительную энергию, чтобы более эффективно преодолевать стресс. Однако в то же время под действием кортизола приглушаются менее важные для адаптации в ситуации стресса процессы. Это процессы пищеварения и репродукции», — отметила психолог.

К чему приводит повышение уровня кортизола

Частое или длительное повышение уровня кортизола может привести к негативным последствиям для человека, предупредила врач. Среди них:

  • Резкий набор или потеря веса;
  • Выпадение волос;
  • Появление высыпаний на коже;
  • Частые головные боли;
  • Снижение иммунитета (что приводит к частым простудам);
  • Болезни сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной и репродуктивной систем;
  • Повышенный уровень тревожности (вследствие чего она становится постоянной и фоновой);
  • Бессонница и нарушенный сон;
  • Развитие депрессии и эмоционального выгорания;
  • Снижение концентрации внимания и работоспособности.

Как нормализовать уровень кортизола

По словам Абдуллаевой, при обнаружении у себя тех или иных вышеперечисленных проявлений, которые доставляют дискомфорт, необходимо сразу обратиться к следующим специалистам:

  • Терапевт;
  • Невролог;
  • Эндокринолог;
  • Психиатр (психотерапевт);
  • Клинический психолог.

Также при соблюдении следующих минимальных рекомендаций вы сможете в разы улучшить качество жизни и нормализовать уровень кортизола, заверила врач:

  • Регулярные прогулки на свежем воздухе и легкая или умеренная физическая нагрузка;
  • Нормализация режима и качества питания, режима сна и бодрствования;
  • Планирование досуга и увлечение различными хобби;
  • Регулярное выполнение дыхательных техник (от 3–5 минут) — как во время повышения уровня тревожности и стресса, так и в спокойном состоянии;
  • Сокращение потребления кофеина (перед сном же рекомендуется пить травяные чаи — с ромашкой, лавандой, мятой или мелиссой);
  • Ведение дневника мыслей и эмоций с целью их структурирования, а также создание списка дел, где следует отмечать выполненные пункты.
ЗОЖ