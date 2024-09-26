Гормон стресса: что такое кортизол и как его привести в норму

«Гормон стресса»: как повышенный уровень кортизола бьет по здоровью
Высокий уровень стресса — неотъемлемая часть современного мира. Он связан с ускоренным темпом жизни, насыщенной событиями, и большим информационным потоком. Из-за этого человеку необходимо подстраиваться под внешние обстоятельства, проводить постоянный анализ и синтез поступающей информации, выполнять бытовые, рабочие и личные дела, а главное, ему кажется, что он должен все успеть. Подобный образ жизни вызывает у людей внутреннее психоэмоциональное напряжение, что приводит к повышенному выбросу гормона кортизола, чтобы активировать всевозможные необходимые внутренние ресурсы. Подробнее о том, что это за гормон, как он влияет на здоровье и какой вред может нанести, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
Что такое кортизол и как он работает
Гормон кортизол — это гормон стресса. Он вырабатывается в коре надпочечников по сигналу гипоталамуса. Миндалевидное тело в головном мозге посылает сигналы гипоталамусу о выделении гормона кортизола с целью адаптации к стрессовым факторам окружающей среды и психологически травмирующим событиям, рассказала клинический и перинатальный психолог тверского филиала сети «Клиники Фомина» Валентина Абдуллаева.
- Кортизол стимулирует работу головного мозга, из-за чего улучшаются концентрация внимания и работоспособность;
- Он стимулирует сердечно-сосудистую систему, благодаря чему учащается сердцебиение и усиливается кровообращение, поднимаются давление и уровень сахара в крови, а также повышаются сила и выносливость мышц.
«Это помогает организму выделять дополнительную энергию, чтобы более эффективно преодолевать стресс. Однако в то же время под действием кортизола приглушаются менее важные для адаптации в ситуации стресса процессы. Это процессы пищеварения и репродукции», — отметила психолог.
К чему приводит повышение уровня кортизола
Частое или длительное повышение уровня кортизола может привести к негативным последствиям для человека, предупредила врач. Среди них:
- Резкий набор или потеря веса;
- Выпадение волос;
- Появление высыпаний на коже;
- Частые головные боли;
- Снижение иммунитета (что приводит к частым простудам);
- Болезни сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной и репродуктивной систем;
- Повышенный уровень тревожности (вследствие чего она становится постоянной и фоновой);
- Бессонница и нарушенный сон;
- Развитие депрессии и эмоционального выгорания;
- Снижение концентрации внимания и работоспособности.
Как нормализовать уровень кортизола
По словам Абдуллаевой, при обнаружении у себя тех или иных вышеперечисленных проявлений, которые доставляют дискомфорт, необходимо сразу обратиться к следующим специалистам:
- Терапевт;
- Невролог;
- Эндокринолог;
- Психиатр (психотерапевт);
- Клинический психолог.
Также при соблюдении следующих минимальных рекомендаций вы сможете в разы улучшить качество жизни и нормализовать уровень кортизола, заверила врач:
- Регулярные прогулки на свежем воздухе и легкая или умеренная физическая нагрузка;
- Нормализация режима и качества питания, режима сна и бодрствования;
- Планирование досуга и увлечение различными хобби;
- Регулярное выполнение дыхательных техник (от 3–5 минут) — как во время повышения уровня тревожности и стресса, так и в спокойном состоянии;
- Сокращение потребления кофеина (перед сном же рекомендуется пить травяные чаи — с ромашкой, лавандой, мятой или мелиссой);
- Ведение дневника мыслей и эмоций с целью их структурирования, а также создание списка дел, где следует отмечать выполненные пункты.