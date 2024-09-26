Терапевт дал рекомендации по осенним продуктам

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова рассказала о пользе осенних продуктов.

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«Все овощи по сезону могут сделать разнообразным наш стол. Здесь могут быть любые варианты: тыква, кабачки, морковь, капуста, болгарский перец, помидоры. Все фрукты, овощи в принципе по сезону — это всегда лучший вариант, нежели привезенные вне сезона», - сообщила она в интервью РИА Новости.

Она отметила, что универсального продукта в плане витаминизации организма нет, все содержат нужные вещества.

Ранее «СП» писала о том, что диетолог Елена Соломатина не рекомендует перед авиаперелетом употреблять тяжелую пищу. Прежде всего, перед вылетом не стоит употреблять мясо и бобовые.