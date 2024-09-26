Сексолог рассказал об особенностях мужской анатомии

Сексолог Даная Марагутакис раскрыла неожиданные факты о пенисах и эрекции. Ее слова об особенностях мужской анатомии приводит издание Metro.

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Как отметила Марагутакис, существует три типа эрекции. Первый — подсознательная эрекция, которая обычно случается во сне без физической стимуляции. Второй — психогенные эрекции из-за сексуальных фантазий и третий — рефлексогенная, возникающая при физической стимуляции пениса.

Также сексолог рассказала, что для оргазма эрекция вообще необязательна. Некоторые люди могут испытывать оргазм, не достигая полной эрекции.

«Мужчины, ваш пенис на самом деле намного длиннее, чем кажется. Около 30 процентов тканей, необходимых для эрекции, скрыты. Это значит, что треть или даже половина вашего эрегированного члена не видна», — добавила специалистка.

Чтобы улучшить эрекцию, Марагутакис рекомендовала есть свеклу и устриц. Эти продукты содержат большое количество оксида азота, улучшающего необходимый для возбуждения кровоток. Также мужчинам следует добавить в рацион продукты с высоким содержанием цинка, которые важны для хорошего уровня тестостерона и выработки спермы, добавила специалистка.

Одним из главных врагов эрекции сексолог назвала курение. Она объяснила, что из-за этой вредной привычки циркуляция крови замедляется, в том числе и в половых органах, к тому же курение повреждает сосуды. Однако если заядлый курильщик бросит вредную привычку, его сексуальное здоровье может восстановиться, заключила специалистка.

Ранее Марагутакис развеяла один из самых популярных мифов о сперме. По ее словам, в сперме содержится намного меньше белка, чем многие привыкли думать.