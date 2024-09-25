Врач назвала полезные привычки для укрепления мышечного корсета

Врач-невролог, остеопат Ангелина Шестакова назвала полезные привычки, которые помогут укрепить мышечный корсет. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист выделила ходьбу.

«Во время ходьбы необходимо следить за тем, чтобы в процессе задняя нога полностью разгибалась в колене и выпрямлялась. Так вы максимально включите в работу заднюю поверхность бедра и ягодицы», — добавила Шестакова.

Тем, у кого сидячая работа, врач порекомендовала делать перерыв каждые 1-2 часа, чтобы сделать легкую разминку.

«За это время необходимо сделать 10-20 приседаний, подняться 15-20 раз на носочках двумя ногами и затем 10 раз поочередно на каждой», — добавила специалист.

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