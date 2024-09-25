Что происходит с телом, когда мы бегаем трусцой каждый день

На самом деле ежедневная пробежка даёт больше, чем просто сжигание калорий. У этой привычки есть краткосрочные и долгосрочные преимущества для здоровья.

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Краткосрочные преимущества ежедневных пробежек

Выработка химических веществ, которые улучшают настроение и снимают стресс. Прежде всего, вы ощутите выброс эндорфинов. Часто его называют также эйфорией бегуна. У вас поднимется настроение, снизится уровень стресса. Также это помогает бороться с тревогой и депрессией. Всего спустя несколько дней регулярных пробежек вы станете более оптимистичным и уверенным в своих силах.

Увеличение частоты сердечных сокращений. Это улучшает кровообращение, доставку кислорода. Со временем бег укрепит сердце, снизит артериальное давление, улучшит здоровье сердечно-сосудистой системы.

Тренировка мышц. Бег трусцой задействует различные группы мышц. Это приводит к улучшению мышечного тонуса и выносливости.

Ускорение обмена веществ. Даже после пробежки организм сжигает калории с повышенной скоростью.

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Долгосрочные преимущества ежедневных пробежек

Постоянные пробежки укрепляют сердце и сосуды, снижают риск возникновения сердечных заболеваний, инсульта и других хронических болезней. Исследования показывают, что регулярные аэробные упражнения (бег трусцой в том числе) могут увеличить продолжительность жизни и улучшить её общее качество.

Кроме того, бег трусцой укрепляет кости и суставы. Он стимулирует рост костей, что способствует профилактике остеопороза и поддержанию здоровья суставов.

Люди, которые регулярно бегают, сообщают об улучшении сна, меньшем воздействии на них стресса, улучшении когнитивных функций.

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