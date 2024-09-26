Основатель платформы по охране здоровья слуха Eargym Аманда Филпотт рассказала, что потеря слуха — одна из причин развития деменции. В комментарии для Bristol Post эксперт назвала простую ежедневную привычку для защиты от потери слуха и, следовательно, снижения риска слабоумия.

По словам Филпотт, если у человека проблемы со слухом, то это не означает, что у него обязательно разовьется болезнь Альцгеймера или появятся другие проблемы с когнитивными функциями. Но все же, сказала она, нужно принимать все меры, чтобы минимизировать этот риск. В частности, эксперт посоветовала использовать различные аудиоигры в течение десяти минут каждый день. Они помогают улучшить работу по распознаванию звуков в шумной обстановке или определить источник звука.

Также эксперт обратила внимание на то, что потеря слуха может как увеличить риск слабоумия, так и быть симптомом этого состояния. Чтобы снизить риск, необходимо проходить обследование у специалистов, заключила она.

Ранее людей с плохим зрением призвали носить очки, чтобы снизить риск слабоумия. По мнению ученых, ношение очков на 19 процентов снижает вероятность развития деменции.