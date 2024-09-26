Эксперты Роспотребнадзора развенчали популярные мифы о холестерине

Есть множество мнений, согласно которым холестерин вреден для здоровья. Его считают главной причиной образования бляшек, что ведет к проблемам с сердцем и сосудами. Эксперты Роспотребнадзора решили выяснить, так ли вреден холестерин, как о нем говорят.

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Как отметили специалисты, утверждение, что холестерин вреден в любом случае – неверно. Напротив, он необходим для формирования клеточных мембран и производства стероидных гормонов, витамина D и желчных кислот.

Однако нужно помнить, что специалисты разделяют «хороший» и «плохой» холестерин. Если первый помогает вывести из организма лишний холестерин, то второй из-за липопротеидов низкой плотности, напротив, скапливается на стенках сосудов и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Второй миф связан с лишним весом. Принято считать, что у людей с нормальным весом априори нормальный уровень холестерина. На самом деле уровень плохого холестерина может быть превышен даже в отсутствие лишних килограммов.

Миф о том, что полное исключение из рациона продуктов с высоким содержанием холестерина гарантирует здоровье, также ошибочно, рассказали в Роспотребнадзоре Петербурга.

Они посоветовали не исключать холестерин, а снизить потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, отдавая предпочтение свежим фруктам и овощам, а также цельнозерновым продуктам.

Кроме того, бытует мнение, что молодым людям до 40 лет не стоит переживать о высоком уровне холестерина. На самом деле проверять его уровень рекомендовано уже с 18 лет, так как возраст и холестерин никак не связаны.

Что касается методов снижения уровня холестерина, эксперты отметили, что для этого необходимо не только изменить образ жизни и рацион, но и обратиться к врачу, который, возможно, выпишет специальные препараты для нормализации его уровня.

Ранее эксперт рассказала, что баланс холестерина и его фракций в крови нарушается под воздействием вредных привычек, неправильного питания, гиподинамии. Также был назван способ снижения уровня холестерина без таблеток.