Диетолог предупредила о последствиях обедов на рабочем месте

Привычка обедать на рабочем месте ведет к появлению синдрома раздраженного кишечника, кислотному рефлюксу и ожирению, предупредила диетолог Дебора Грейсон. О тяжелых последствиях распространенной ошибки питания она рассказала в беседе с Daily Mirror.

Грейсон считает, что, когда люди едят во время работы, их пищеварительная система хуже работает. Если день за днем обедать за компьютером, со временем в работе кишечника и желудка начнут возникать сбои.

«Дело в том, что у нашего организма есть две главные физиологические реакции: первая — "бей и беги". Она отвечает за безопасность. Вторая же нужна для отдыха, восстановления и переваривания пищи», — объяснила специалистка.

Диетолог объяснила, что проблемы возникают из-за того, что, когда включается одна реакция, вторая отключается. Таким образом, отметила Грейсон, обедая на рабочем месте, человек жертвует либо профессиональными обязанностями, либо, что бывает чаще, пищеварением. Со временем эта привычка приводит к развитию проблем со здоровьем, таким как синдром раздраженного кишечника и кислотный рефлюкс.

Еще одним неприятным последствием привычки есть на рабочем месте Грейсон назвала ожирение. Она пояснила, что, отвлекаясь на рабочие задачи и стресс, мозг не получает сигналы от желудка о насыщении. Это, по словам специалистки, ведет к регулярному перееданию и набору лишних килограммов.

Ранее эксперт по сердечно-сосудистым заболеваниям Кэтрин Джонсон назвала две опасные пищевые привычки. По ее словам, употребление сладких газированных напитков и дефицит жирных кислот омега-6 увеличивают риск развития инсульта.