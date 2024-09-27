Врач назвала опасности сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни может провоцировать развитие ожирения и артериальной гипертензии. Эти и другие опасности неподвижного образа жизни в разговоре с «Вечерней Москвой» Краснодаре Татьяна Маеренкова.

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Также повышается риск возникновения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. А те, кто сидят более восьми часов в день оказываются в той же опасности, что курильщики и люди с ожирением. При этом, всего 60–75 минут умеренной физической активности в день помогают снизить риски.

Ранее врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина назвала неожиданную причину развития ожирения. Заболевание может быть спровоцировано кишечной бактерией Helicobacter pylor, которая влияет на гормональный фон.