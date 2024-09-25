Врач подсказала рецепт осеннего чая против простуды

Для профилактики и лечения простудных заболеваний можно пить фиточаи, которые быстро согревают и способствуют повышению иммунитета, рассказала порталу «Узнай.ру» эндокринолог Анна Гончарова. В частности, она посоветовала добавлять в чай цедру лимона и апельсина.

В осеннее время, когда организм многих людей подвержен простудным заболеваниям и снижению иммунитета, в ежедневный рацион следует включать чай с различными добавками, напомнила врач.

Чаи с добавлением фруктов, ягод, мёда и лекарственных растений являются уникальными средствами для профилактики и лечения респираторных заболеваний. За счёт сложного состава ингредиентов они оказывают комплексное воздействие на организм, улучшая общее состояние здоровья. При их употреблении повышается выработка серотонина, улучшается настроение, ускоряется обмен веществ. Кроме того, фиточаи нас быстро согревают, — рассказала Анна Гончарова.

Она отметила, что в качестве добавки отлично подойдут цедра лимона и апельсина, таким образом можно повысить иммунитет. Такой чай не только употребляют внутрь, но и используют в качестве основы для ароматерапии: вдыхать его запах также полезно для организма.

Напитки с лимоном, апельсином и другими цитрусовыми при соприкосновении со слизистыми подавляют размножение вирусов, бактерий и других патогенов, включая те, что вызывают грибковые заболевания. Я советую также добавлять в напиток корень имбиря и мёд, — поделилась врач.

Ранее в отделении Роспотребнадзора в Мурманске рассказали о пользе меда в лечении простуд и воспалений. По информации ведомства, продукт также снижает уровень холестерина в крови.

Кроме того, входящие в состав меда антиоксиданты, по мнению экспертов, снижают риск сердечных приступов, поддерживают остроту зрения и помогают сохранить молодость. Продукт также помогает при заболеваниях ЖКТ, уменьшая боль в животе и имеет антибактериальный и противогрибковый эффект.