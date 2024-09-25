Профессор объяснила, для кого опасны магнитные бури

Магнитные бури опасны для пилотов и пассажиров самолетов, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова. По ее словам, для этих людей выше риск космического излучения.

Во время солнечных вспышек и корональных выбросов массы уровень космического излучения увеличивается. Для обычных людей этот риск минимален, но для людей, которые находятся на высоте, например пилотов самолетов, пассажиров авиарейсов, этот риск может быть чуть-чуть повыше, — объяснила эксперт.

Профессор отметила, что магнитные бури влияют на самочувствие, они могут вызывать мигрени, головные боли и обострение хронических заболеваний. Также у некоторых людей может меняться психическое состояние. Это связано с тем, что меняется количество солнечного света, что влияет на уровень серотонина.

Из-за солнечной активности могут появиться нарушения сна, добавила Сердитова. Кроме того, магнитные бури влияют не только на людей и их самочувствие, но и на климат.

В периоды максимальной солнечной активности выделяется больше солнечного излучения, что приводит к повышению температуры на Земле. Однако эти изменения настолько незначительные, чтобы быть основной причиной глобального потепления, — подытожила эксперт.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в среду, 25 сентября, на Земле началась магнитная буря. Колебания магнитосферы подобного уровня считаются слабыми.