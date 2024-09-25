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Гастроэнтеролог рассказал, как настроить работу кишечника по часам

Пищеварение зависит от времени суток, рассказал в беседе с порталом «Доктор Питер» гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, ночью кишечник замедляет работу, а утром активизируется, время приема пищи также влияет на его эффективность. Чтобы улучшить пищеварение, следует придерживаться определенного режима дня.

Гастроэнтеролог рассказал, как настроить работу кишечника по часам
© globallookpress.com

Регулярное время приема пищи также оказывает влияние на эффективность работы кишечника. Например, завтрак активизирует деятельность желудка и пищеварительной системы по утрам, тогда как поздний ужин, особенно тяжелый, может замедлить пищеварение вечером, — сказал Белоусов.

Эксперт рассказал, что для улучшения пищеварения следует придерживаться режима дня, подстроив рацион под биоритмы кишечника. Врач подчеркнул, что нельзя пропускать приемы пищи, в том числе завтрак. При этом правильные перерывы между едой помогут сбалансировать пищеварение.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала, что постоянное употребление переработанного мяса и недостаток клетчатки в рационе могут привести к онкологии кишечника. По ее словам, опухоль могут вызвать и вредные привычки.

До этого диетолог Елена Соломатина рассказала: чтобы кишечник работал правильно, рекомендуется есть пищу, богатую клетчаткой. По ее словам, клетчатку можно получить из каши, салата, тушеных овощей и хлеба.

ЗОЖ
Елена Соломатина
Евгений Белоусов