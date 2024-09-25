Гастроэнтеролог рассказал, как настроить работу кишечника по часам

Пищеварение зависит от времени суток, рассказал в беседе с порталом «Доктор Питер» гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, ночью кишечник замедляет работу, а утром активизируется, время приема пищи также влияет на его эффективность. Чтобы улучшить пищеварение, следует придерживаться определенного режима дня.

Регулярное время приема пищи также оказывает влияние на эффективность работы кишечника. Например, завтрак активизирует деятельность желудка и пищеварительной системы по утрам, тогда как поздний ужин, особенно тяжелый, может замедлить пищеварение вечером, — сказал Белоусов.

Эксперт рассказал, что для улучшения пищеварения следует придерживаться режима дня, подстроив рацион под биоритмы кишечника. Врач подчеркнул, что нельзя пропускать приемы пищи, в том числе завтрак. При этом правильные перерывы между едой помогут сбалансировать пищеварение.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала, что постоянное употребление переработанного мяса и недостаток клетчатки в рационе могут привести к онкологии кишечника. По ее словам, опухоль могут вызвать и вредные привычки.

До этого диетолог Елена Соломатина рассказала: чтобы кишечник работал правильно, рекомендуется есть пищу, богатую клетчаткой. По ее словам, клетчатку можно получить из каши, салата, тушеных овощей и хлеба.