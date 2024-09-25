Смертность как от курения: чем опасен сидячий образ жизни

Когда человек сидит, он тратит меньше энергии, однако природа задумывала наше тело как механизм, который постоянно должен двигаться. Тем не менее прогресс, новые изобретения и возможности курьерской доставки позволяют сократить двигательную активность практически до нуля. Есть ли у этого потенциальные риски для здоровья, рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт сети «Клиника Фомина» в Краснодаре Татьяна Маеренкова.

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Опасность сидячего образа жизни

Исследования доказали связь малоподвижного образа жизни с целым рядом проблем со здоровьем:

повышается риск развития ожирения;

артериальной гипертензии;

высокого уровня глюкозы и/или холестерина в крови;

сахарного диабета;

сердечно-сосудистых заболеваний и так далее.

В ходе анализа 13 исследований связи времени сидения и уровня активности было обнаружено, что те, кто сидел более восьми часов в день без физической активности, имели риск смерти, аналогичный смертности от ожирения или курения.

В этом же анализе миллиона человек была выявлена связь с физической активностью, которая наглядно показала, что даже 60–75 минут умеренной физической активности в день помогают снизить риски, если вы целый день проводите за компьютером или у вас другая сидячая работа.

И даже несмотря на то, что есть и другие исследования, не подтверждающие в полной мере эти факты, считается, что любому человеку полезно и не повредит хотя бы 150 минут физической активности умеренной и средней интенсивности в неделю.

Как добавить больше активности в свою жизнь

Старайтесь делать перерывы между задачами — в этот момент можно походить. Если разговариваете по телефону, то лучше делать это стоя или прохаживаясь по кабинету. Если вы работаете удаленно, попробуйте расположить рабочую поверхность над беговой дорожкой, поместив экран компьютера и клавиатуру на вертикальный стол. При отсутствии такой возможности попробуйте между задачами прогуляться вокруг дома или сделать какие-то домашние дела, например вытереть пыль или вынести мусор.

Старайтесь меньше передвигаться на личном и общественном транспорте, если расстояние позволяет. Пройдитесь пешком до работы или выйдите из транспорта на две–три остановки раньше.

Используйте часть обеденного перерыва, чтобы выйти на прогулку — к этому можно привлечь и коллег. Обсудите с ними, как вы могли бы разнообразить вашу физическую активность в офисе. Например, некоторые компании устанавливают на работе теннисный стол.

Если вы все-таки хотите добавить больше активности и спорта в свою жизнь, но не знаете, с чего начать, попробуйте сходить для ознакомления на тренировки по разным направлениям в ближайших спортивных залах и фитнес-центрах.

Не стесняйтесь искать поддержки и одобрения. Это можно сделать как внутри собственной компании, так и при помощи онлайн-групп, в которых люди объединяются по интересам.

Даже небольшая активность позволит создать дефицит калорий, улучшить координацию, физическую форму и в целом добавить энергии. Кроме того, физическая активность вносит позитивный вклад в психологическое благополучие. А для лучшего эффекта постепенно увеличивайте нагрузку.