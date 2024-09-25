Назван сок, который можно пить диабетикам и худеющим людям

Томатный сок можно пить диабетикам и людям, решившим похудеть, из-за низкого содержания сахара, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Она отметила, что в данном продукте много витаминов A, C, B6, PP, а также калия и магния.

Томатный сок — диетический. В нем много витаминов А, С, В6, РР, калия и магния. Он способствует выделению гормона радости — серотонина, помогая снять напряжение и стресс. Без сахара он полезен диабетикам (гликемический индекс томатного сока достаточно низкий — 38), детям и тем, кто желает сбросить вес. Его можно и нужно пить беременным женщинам, так как он помогает справиться с токсикозом, отеками и запором, — заявила Лялина.

По ее словам, красный цвет сока объясняется наличием в помидорах ликопина — природного красителя с антиоксидантными свойствами. Эксперт подчеркнула, что напиток снижает риск развития заболеваний сердца, так как способствует нормализации уровня «плохого» холестерина и повышению эластичности сосудов.

Повышает эластичность сосудов и снижает образование тромбов. Больше всего ликопина в кожуре и переспелых помидорах. Этот сок обладает желчегонными и противовоспалительными свойствами, в связи с чем полезен людям с низкой кислотностью желудка и болезнями двенадцатиперстной кишки, — подытожила Лялина.

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