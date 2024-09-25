Доктор объяснила, чем опасны микротравмы пальцев рук

Маленькие порезы, ожоги, ссадины, заусенцы и заносы на пальцах рук не только вызывают дискомфорт при выполнении бытовых задач, но и могут стать «коридором» для патогенных бактерий. Одно из осложнений, развивающихся из-за микротравм — панариций. Инфекционное заболевание провоцирует золотистый стафилококк, стрептококк, кишечная или синегнойная палочка. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказал врач-хирург ФНКЦ ФМБА России Сухроб Камолов.

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Основной причиной нагноения ранки является проникновение бактерий под кожу. Панариций развивается в околоногтевой области и может образоваться на коже, под ней, по ногтем или рядом с ним. Если вовремя не обратиться к врачу, есть риск заработать костный, суставный или сухожильный панариций.

«Люди часто используют народные методы лечения в самостоятельной борьбе с панарицием. Среди популярных способов — травяной отвар, домашняя мазь из мыла, пихтового масла, молока и других подручных средств, лист алоэ, компрессы с камфорным маслом и настоем коры ивы, картофельные очистки, репчатый лук и хлебный мякиш. Эти средства не имеют доказанной эффективности и являются нестерильными, поэтому состояние ранки может только усугубиться», — предупредил специалист.

Панариций в гнойной фазе придется вскрывать в медучреждении — дома такими вещами заниматься опасно. Запущенное заболевание и самолечение может спровоцировать флегмону — острое гнойное воспаление, поражающее глубокие ткани кожи и мышц кисти. При тяжелом воспалении иногда ампутируют фалангу.