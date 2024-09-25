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Россиянам рассказали, нужно ли при правильном питании выбрасывать консервы

При правильном питании не нужно отказываться от консервов, рассказала РИАМО технолог Светлана Старова. По ее словам, многие консервированные продукты можно добавить в сбалансированный рацион.

Нужно ли при правильном питании исключать консервы
© РИА Новости

Эксперт объяснила, что благодаря современным технологиям консервированные помидоры, кукуруза, фасоль и другие овощи сохраняют большую часть полезных свойств. Для этого используют пастеризацию, стерилизацию, вакуумную упаковку, быструю термообработку и замораживание.

Вместо искусственных добавок многие производители используют лимонную кислоту или соль в минимальных количествах. Например, консервированная фасоль и протертая мякоть томатов содержат высокий уровень витаминов и антиоксидантов, — отметила технолог.

Специалист добавила, что томаты содержат ликопин, который поддерживает здоровье сердца, а фасоль поддерживает уровень сахара в крови. Эти продукты сохраняют вкус и питательную ценность в консервированном виде. Кроме того, благодаря консервации овощи могут дольше храниться без нарушения пищевой ценности, подытожила Старова.

Ранее инфекционист Мария Рыбалко рассказала, что при изготовлении домашних закруток нельзя отклоняться от рецепта и уменьшать в них концентрацию соли и сахара, чтобы избежать появления ботулотоксина. По ее словам, при малейшем сомнении в качестве консервов их стоит выбросить.

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