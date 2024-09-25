Врач объяснил, что может привести к целлюлиту

Мороженое, раф и капучино могут привести к появлению целлюлита, поскольку в них часто добавляют сахар или сгущенку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-косметолога, врача-дерматолога Ольгу Андриянову.

Как она отметила, также самыми вредными для кожи продуктами являются такие высокоуглеводные, как шоколад, фастфуд, хлебобулочные изделия и мармелад.

"Сюда же я отношу и молочные продукты. Дело в том, что в молоке тоже содержится так называемый лактозный сахар, способствующий появлению целлюлита. И одним из самых вредных продуктов в этом плане является мороженое", – подчеркнула врач.

Специалист посоветовала уделять время спорту. По словам Андрияновой, можно заниматься плаванием, аэробными упражнениями, скандинавской ходьбой, растяжкой и йогой. Вместе с тем она рекомендовала ходить на массаж, чтобы после спорта мышцы не набирали воду. Более того, врач призвала соблюдать питьевой режим, ограничить вредные привычки и больше гулять.

Среди процедур, которые помогают привести фигуру в норму, эксперт назвала лимфодренажные процедуры, в число которых входят LPG-массаж, обертывание, мезотерапия и озонотерапия.

"Если же пациента интересует уменьшение объема, то это процедуры, которая направлены именно на уменьшение жировой ткани. Одной из наиболее действенных в этом плане является процедура криолиполиза", – заключила она.

Между тем печень, морская рыба, а также фрукты и овощи особенно полезны в восстановлении волос. Врач-диетолог Марина Макиша посоветовала отдавать предпочтение скумбрии, в том числе соленого и холодного копчения. Помимо высокого содержания омеги-3, в этой рыбе есть еще селен, который способствует делению клеток.

По данным врача, здоровым волосам необходим витамин C. Он принимает участие в биосинтезе кератина и придает волосам эластичность.